Incidente sul lavoro a Dorgali. Un uomo di 61 anni è caduto un’impalcatura mentre era impegnato in un cantiere di via Fleming.

È intervenuta l'ambulanza del 118 e anche l'elicottero dell’Areus, decollato da Olbia, per trasportare il ferito all'ospedale. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio è precipitato da tre metri piombando in una sorta di cavedio. Il personale dell’elisoccorso e i Vigili del fuoco di Nuoro, che si sono calati nel fossato, hanno portato il ferito, vigile e cosciente, fuori dal cavedio con la barella a cucchiaio. Lamentava dolore alle spalle e alla schiena. È stato trasferito con l’elicottero in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro.

