Sabato 20 aprile ritorna “Ovodda Experience”, l'evento che promuove le tradizioni e la cultura del paese con escursioni, convegni e degustazioni. La terza edizione del progetto, ideato dal Comune e finanziato dall'Assessorato al Turismo della Regione Sardegna, si divide in quattro giornate. Un'occasione unica per scoprire paesaggi e prodotti di una terra storica.

La manifestazione verrà inaugurata con un viaggio alla scoperta delle produzioni di origine produzioni tipiche del territorio. Alle ore 17, nel centro di aggregazione sociale in via Taloro, si terrà un convegno sulle De.C.O. (Denominazioni Comunali), riconoscimenti che legano un prodotto a un luogo preciso, valorizzandolo e offrendogli una vetrina importante. A seguire, ci sarà una degustazione, accompagnata da vini ovoddesi e intrattenimento musicale.

La seconda giornata si aprirà con un percorso “dall'archeologia al gusto”, all’insegna di sport, archeologia e cibo. Alle 9, con il contributo di A.s.d Sportivamente, partirà un'escursione di nordic walking tra reperti e siti archeologici di Ovodda. Tante le attrazioni, fra cui nuraghi, domus de janas e tombe dei giganti. Seguirà il percorso archeologico un pranzo a base di piatti locali, a partire dalle 13.

Il penultimo giorno si svolgeranno visite guidate alle attività produttive del paese e per il centro abitato. La giornata di martedì 23 sarà invece dedicata ai festeggiamenti in onore del patrono San Giorgio martire. Si inizierà dalla celebrazione della santa messa e una processione in abiti tradizionali ovoddesi. Poi, a chiudere l'intera esperienza, balli tradizionali in piazza Gennargentu, musica e degustazione di dolci tipici.

Lorenzo Musu

