Lavori sulla 131.

A partire dalle ore 22 di domani e fino alle 6 di venerdì 7 maggio la strada statale 131 "Diramazione Centrale Nuorese" sarà chiusa al traffico tra gli svincoli di "Siniscola nord" e "Siniscola sud", in provincia di Nuoro.

L’Anas fa sapere che “in accordo con l'Amministrazione comunale di Siniscola è stato individuato il percorso alternativo che prevede la deviazione del flusso veicolare lungo la viabilità comunale, la strada statale 125 e la strada provinciale 12, con segnalazioni in loco”.

“Il provvedimento – si legge ancora in una nota –, attivo nelle ore notturne per limitare i disagi alla circolazione, è necessario per consentire la prosecuzione delle indagini geognostiche nella galleria ‘San Francesco’. Gli interventi sono propedeutici ai lavori di ammodernamento del tunnel che fanno parte di un ampio piano di interventi sulle gallerie della statale 131 DCN del valore complessivo di 80 milioni di euro, finalizzati all'adeguamento degli impianti tecnologici e al miglioramento delle opere strutturali”.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata