Il Commissario straordinario del Comune di Nuoro, Giovanni Pirisi, ha disposto la sospensione delle attività didattiche per lunedì, a seguito della comunicazione della società Abbanoa relativa a interventi programmati sulla rete idrica in città.

La chiusura riguarda tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado situate nei quartieri interessati dall’interruzione del servizio: La Solitudine, Sa e Sulis, Irillai, Sa e Manca, Su Campu, Santu Predu, Preda Istrada, Corte e Susu, Santa Ruche, Su Cuzone, Ubisti, Piazza Italia e Su Serbadore. Nello specifico, resteranno chiusi il Liceo delle Scienze Umane in via Deffenu, il caseggiato scolastico di via Tolmino, la scuola dell’infanzia di via delle Frasche, la scuola primaria e secondaria di primo grado di via Malta, la scuola dell’infanzia di piazza Sebastiano Satta e la scuola di via Ballero.

La sospensione potrà estendersi anche ad altri istituti presenti nelle aree interessate, qualora i rispettivi dirigenti scolastici valutino che non vi siano riserve idriche sufficienti a garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie. La decisione è stata presa in via precauzionale, con l’obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico. Va ricordato che a gennaio, in occasione dell’emergenza idrica poi rientrata, era stato predisposto un piano per dotare gli istituti scolastici di serbatoi d’acqua, proprio per evitare sospensioni delle attività in caso di guasti o interruzioni. Lavori che, evidentemente, non sono ancora stati realizzati. ​​​​​​

