“L'aumento esorbitante dei costi dell'energia e dei carburanti sta creando situazioni insostenibili per le famiglie e i lavoratori. Non posso che solidarizzare con gli autotrasportatori che oggi hanno fatto sentire la loro voce con una manifestazione di protesta in città e poi incontrati dal vice sindaco Fabrizio Beccu, dal presidente del Consiglio comunale Sebastian Cocco e dai componenti della giunta, che hanno espresso loro vicinanza, certi di interpretare il sentimento della stragrande maggioranza dei cittadini nuoresi”. È il messaggio che il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, invia ai camionisti in sciopero per il caro carburante.

“Il Consiglio dei ministri – prosegue il primo cittadino - dovrebbe varare a breve un decreto ad hoc volto a calmierare i prezzi dei carburanti e si parla anche di dare la possibilità a famiglie e imprese di rateizzare le bollette. Un provvedimento indispensabile che affronta l'emergenza a cui, però, deve seguire una politica di ripensamento sostanziale della produzione e dell'approvvigionamento energetico del nostro Paese. Oggi disponiamo di tecnologie che ci permettono di intervenire in questi campi riducendo al minimo l'impatto ambientale, senza compromettere le nostre ricchezze naturali come accaduto in passato”.

