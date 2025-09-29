L’estrazione
La dea bendata bacia Teti: vinti 30mila euro al 10eLottoLa giocata fortunata in via Emilio Lussu
Sardegna in festa con il 10eLotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, a Teti, in provincia di Nuoro, sono stati vinti 30mila euro grazie ad un 5 Oro.
La giocata fortunata in via Emilio Lussu.
L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 11,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,91 miliardi da inizio anno.
