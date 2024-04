Quattro ragazze impegnate in un’escursione in canoa sul Cedrino, sono state salvate dai vigili del fuoco di Nuoro.

Le donne, probabilmente a causa dell’improvviso maltempo, hanno perso l’orientamento allontanandosi dal gruppo di amici con i quali avevano deciso di affrontare la gita sul fiume. Trovandosi incagliate nella folta vegetazione su una sponda del corso d’acqua, hanno quindi lanciato l’allarme alla sala operativa dei vigili del fuoco di Nuoro.

n zona è così arrivata una squadra specializzata nel soccorso fluviale con due automezzi e due gommoni.

I vigili hanno impiegato poco tempo per raggiungere le quattro donne e riportarle sane e salve nelle strutture ricettive a Oliena. Sono tutte in buone condizioni. Per loro solo un grosso spavento.

