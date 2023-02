Nuovo intervento di riqualificazione idrica nel Nuorese. Egas ha approvato la realizzazione di lavori che prevedono un investimento pari a 435mila euro e che andranno a migliorare la rete di Irgoli.

In programma la sostituzione delle condotte e dei relativi allacci in via Funtana Manna, via G.M. Monne, via Cagliari, via Oristano, via Sassari, via V. Alfieri, via D. Alighieri, via S. Maria, via G. Marconi.

La riqualificazione della rete idrica di Irgoli rientra in un più ampio programma di interventi in fase di attuazione, che coinvolge diversi centri della provincia di Nuoro maggiormente colpiti dalle perdite idriche, quali Budoni, Galtellì, Oliena, Orosei, San Teodoro, Siniscola e la stessa città di Nuoro.

«Non possono esserci comuni nel territorio regionale – spiega il presidente di Egas Fabio Albieri – che vivono a velocità differenti, non usufruendo, quindi, dei medesimi servizi: l’obiettivo dell’Egas è quello di garantire a tutta la popolazione sarda il miglior servizio idrico possibile, annullando, ove vi fossero, disparità territoriali, contrastando l’annoso problema legato alle perdite idriche».

