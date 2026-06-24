Ha perseguitato per mesi una famiglia di vicini con insulti, minacce, intimidazioni e persino cani aizzati contro le vittime. O cercando di investirli.

Per questo un 63enne è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Siniscola e condotto nel carcere di Nuoro, dove dovrà scontare un anno di reclusione per atti persecutori.

Secondo gli accertamenti, tra marzo e novembre 2024 l’uomo 63 enne avrebbe preso di mira una famiglia vicina di casa, arrivando anche a tentare di investirne alcuni componenti con l’auto. Alla base della vicenda ci sarebbero rapporti di vicinato particolarmente conflittuali.

Sul fronte della lotta alla droga, i carabinieri hanno denunciato tre persone. A San Teodoro un 51enne è stato trovato con hashish, marijuana, ecstasy, un bilancino di precisione e un coltello a serramanico. Denunciato anche un 33enne sorpreso mentre cedeva cocaina a un acquirente, poi segnalato come assuntore. Nei guai anche un 21enne che, ubriaco e in possesso di marijuana e due coltelli, ha tentato di sfuggire a un controllo. Dopo diversi chilometri di inseguimento, la fuga è terminata con uno schianto a bordo strada. Altre quattro persone sono state segnalate al Prefetto come assuntori di sostanze stupefacenti.

Quattro strutture tra Torpè, Posada, Orosei e San Teodoro sono state sanzionate per irregolarità amministrative, con multe complessive superiori ai 13mila euro. Sanzionati anche quattro turisti sorpresi a campeggiare abusivamente nelle zone di Budoni, Agrustos e Posada, nell’ambito delle attività di contrasto all’abusivismo e di tutela delle aree costiere.

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