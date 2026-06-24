Giro di vite sulle vacanze nel nord Sardegna, stangata contro gli affitti brevi irregolariMulte salate per quattro strutture ricettive a Torpè, Posada, Orosei e San Teodoro
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Operazione del comando provinciale dei carabinieri di Nuoro in Baronia e nel golfo di Orosei contro gli affitti brevi fuori norma.
Nei giorni scorsi i militari hanno puntato i riflettori sul fiorente turismo irregolare per combattere l'abusivismo e la concorrenza sleale.
Pesanti in particolare le sanzioni elevate nei confronti di 3 strutture ricettive irregolari. A Torpè un’attività è stata sanzionata con 3mila euro per mancanza di segni distintivi e Cin (il codice identificativo nazionale richiesto a tutte le strutture ricettive che si occupano di affitti brevi).
Un’altra struttura di Posada dovrà pagare 6mila euro perché trovata sprovvista di Cin, polizza assicurativa e tabelle tariffarie.
A Orosei è stata scoperta una casa vacanze registrata però come locazione breve. In questo caso il titolare dovrà pagare 4mila euro. Infine una sanzione da 666 euro è stata inflitta ad una struttura ricettiva di San Teodoro priva delle obbligatorie tabelle tariffarie.
(Unioneonline/A.D)