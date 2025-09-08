Una motociclista è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 131 Dcn, al chilometro 61, in prossimità del bivio per Orune, in direzione Nuoro.

Ancora poco chiare le cause e la dinamica dell’incidente, che sono attualmente al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Nuoro, entrati in azione per i rilievi. La donna, una turista austriaca, avrebbe perso il controllo senza il coinvolgimento di altri veicoli. 

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti tempestivamente anche un’ambulanza del 118 e l’elisoccorso, che ha prestato le prime cure alla ferita prima di procedere al trasferimento verso l’ospedale. Le sue condizioni sono gravissime. 

La 131 Dcn è stata chiusa temporaneamente nel tratto di strada interessato dai rilievi: il traffico è ora tornato regolare.

