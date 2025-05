Un grave incidente si è verificato oggi intorno alle 17,30 lungo la strada statale 125 “Orientale Sarda”, al chilometro 257, in località Siniscola. Coinvolti una moto e un’auto in un tamponamento che ha causato il ferimento di un motociclista residente a Siniscola e impiegato a La Caletta.

L’uomo, soccorso in un primo momento in condizioni giudicate preoccupanti, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale. Fortunatamente, secondo le ultime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Il tratto interessato dall’incidente è stato chiuso temporaneamente in entrambe le direzioni, con traffico deviato sulla viabilità locale per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i Vigili del Fuoco, il 118 con elisoccorso e le squadre Anas, impegnate nel ripristino della normale circolazione e nella gestione della viabilità. Le forze dell’ordine stanno svolgendo accertamenti per chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

