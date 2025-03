Incidente sul lavoro nella diga di Cumbidanovu a Orgosolo.

Un operaio è caduto da un'altezza di circa 4 metri: mentre lavorava nella parete del cantiere, per cause da accertare, si è sganciata la fune a cui era assicurato ed è precipitato. Soccorso immediatamente prima dagli altri operai e poi da un'ambulanza del 118, è stato portato in elisoccorso all'ospedale San Francesco di Nuoro in codice rosso per un trauma alla colonna vertebrale.

Sottoposto ad ulteriori accertamenti, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri.

Nei mesi scorsi sono ripartiti i lavori per chiudere il cantiere simbolo in Sardegna delle opere incompiute - la costruzione iniziò nel lontano 1989 - entro tre anni.

