Taglio del nastro questa sera per Casa Main, la comunità alloggio per minori della Fondazione Madonna del Rosario di Villacidro, ospitata dalle suore salesiane nel complesso delle Figlie di Maria Ausiliatrice, all'interno della pineta Albano di Macomer.

La struttura, realizzata con i fondi dell’otto per mille alla Chiesa Cattolica, ospiterà fino a un massimo di 10 minori di entrambi i sessi tra i 6 i 18 anni provenienti dall’intero territorio regionale, con il supporto di un’equipe educativa multidisciplinare. La casa, un appartamento di 300 metri quadri con spazi ampi e luminosi dotati di tutti i comfort, è circondata da un'area verde con uno spazio gioco.

Casa Main (L'Unione Sarda - Nachira)

“Pensiamo Casa Main – spiega Don Angelo Pittau, presidente della Fondazione - come una comunità educante, aperta al territorio, capace di educare al sentimento, alle emozioni, alla giustizia e alla libertà. Dopo la tragica vicenda del giovane Manuel Careddu, abbiamo scelto di allargare gli spazi della carità e fare qualcosa per i minori del territorio. È compito della Chiesa infatti prendersi cura dei piccoli e accompagnarli nella crescita. Un progetto reso possibile grazie alla collaborazione con le suore salesiane, che hanno messo a disposizione una struttura adeguata e confortevole e il Comune di Macomer”. Un segnale positivo di integrazione e accoglienza per la comunità. “Per noi è una nuova ripartenza – spiega Antonella Della Vecchia, direttrice dell’Istituto salesiano fino ad agosto scorso -. Ci sono le premesse per fare qualcosa di grande nel territorio, facendo rete con le istituzioni, le strutture sociali e la chiesa del territorio”.

Casa Main apre le porte ai visitatori (L'Unione Sarda - Nachira)

L’accoglienza a Macomer ha radici profonde per gli amministratori locali che si dicono “pronti a collaborare anche in previsione di progettualità future per far fronte all’emergenza sociale”. Una grande manifestazione di carità, secondo il vescovo di Ales-Terralba, Roberto Carboni: “Macomer – afferma - è una comunità che accoglie e abbraccia la sofferenza dei giovani e delle loro famiglie”.

Casa Main accoglie i visitatori (L'Unione Sarda - Nachira)

© Riproduzione riservata