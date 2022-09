Una nuova vittima della strada in Sardegna. L’incidente mortale è avvenuto questa mattina a Cala Gonone, intorno alle 11, in via Colombo.

Una motociclista di 60 anni, in vacanza nell’Isola, è finita contro un palo, forse a causa di un malore che le ha fatto perdere il controllo della due ruote.

Sul posto sono arrivati l’elisoccorso e un’ambulanza del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Presenti, per quanto di competenza, anche le forze dell’ordine.

