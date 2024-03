«Da lunedi prossimo, 4 marzo, la Baronia sarà ancor più isolata».

La denuncia è del segretario della Fit Cisl di Nuoro, Luigi Sedda, con riferimento alla «cancellazione, dopo trent’anni», del collegamento diretto tra Sassari e Nuoro, gestito dall’Arst.

«Su richiesta del quasi ex assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro - scrive Sedda in una nota -, l’azienda trasporti modificherà da lunedi il servizio che riguarda Baronia, Marghine, Nuorese. Il collegamento diretto Sassari-Nuoro, con partenza alle 9,30 e arrivo alle 11,15, ha consentito finora ai passeggeri di prendere le coincidenze per Siniscola, Olbia e per tutta la Baronia. Dal 4 marzo invece - sottolinea ancora il segretario - il mezzo dell’Arst arriverà a Nuoro poco prima di mezzogiorno, dopo aver transitato a Bonnanaro, Torralba, Macomer, facendo perdere, così, di fatto, tutte le coincidenze con altri mezzi. Ricordiamo, a completare il quadro confuso voluto dall’assessore Moro, che ci sono già due pullman dell’Arst che la mattina, alle 10 e alle 11,45, partono da Sassari e raggiungono Macomer, quindi c’è, di fatto, un eccesso assolutamente immotivato e sicuramente dispendioso per le casse pubbliche».

Non è l’unica modifica che scatterà da lunedi prossimo, aggiunge la nota Fit Cisl: «Paradossalmente, nel pomeriggio, con partenza dalle 16, è previsto un collegamento diretto da Nuoro a Sassari, senza alcuna fermata intermedia nei centri del Marghine».

Sedda parla di modifiche «irragionevoli» e chiede che «si revochi questa scellerata decisione, che penalizza la Baronia e la Barbagia e non può che portare ad un ulteriore spopolamento delle zone interne. Ci appelliamo ai sindaci dei Comuni interessati, perché si ribellino con forza e facciano sentire la loro voce». «Riteniamo, inoltre, – conclude il segretario – che una modifica con un impatto cosi rilevante debba essere sospesa nell’immediato e rivista dal nuovo assessore regionale dei Trasporti, quando il nuovo esecutivo, guidato da Alessandra Todde, sarà insediato e nel pieno delle sue funzioni».

