Non si sono certo fatti intimidire dal freddo pungente per la nevicata dei giorni scorsi i ragazzi di Osidda; né si sono fatti ammaliare dai giochi che il soffice manto poteva suggerire. Così i sette giovanissimi alunni delle medie del paese, armati di badili e carriole, si son dati da fare per liberare le vie interne dal ghiaccio e dalla neve caduta poche ore prima.

Cuffie di lana calate fin sul naso, guanti e stivali e via verso il comune a dare la loro disponibilità al sindaco e agli operai impegnati nella pulizia e spargimento del sale, nelle vie del centro abitato, dove gli spazzaneve non potevano arrivare.

Il lavoro dei ragazzi (foto Dui)

Liberare gli ingressi delle case dalla neve ghiacciata, dal ghiaccio accumulato nelle ore notturne, soprattutto quelle dove vivono gli anziani del paese e permettere loro di uscire di casa in sicurezza. Non nuovi a questo tipo di esperienze, i giovanissimi studenti già l’estate scorsa si erano fatti notare dal sindaco Serafino Doneddu e dagli amministratori per l’impegno civile nella pulizia del campo di calcetto e nel sostegno agli organizzatori delle feste paesane. «I nostri ragazzi ci hanno dato una grande lezione di impegno civile verso la propria comunità - il commento del primo cittadino - una lezione che non potevamo far passare inosservata, così abbiamo premiato i ragazzi con un encomio reso pubblico che, siamo certi, servirà da stimolo per altre azioni importanti nei confronti del paese”.

