Si rinnova anche a ottobre il rito dei pellegrini in cammino verso il santuario di San Francesco di Lula. La chiesa del Rosario a Nuoro il luogo della partenza per un cammino notturno che è cammino dell’anima.

Lo sa bene Zigheddu, Francesco Calledda, originario di Aritzo, è ormai l’ottantacinquenne più famoso della Sardegna e forse d’Italia, che questo percorso lo ha fatto più di 80 volte. “È stato bellissimo quest’anno, perché rispetto agli altri anni ho creato e portato con me per la prima volta la credenziale de Su Caminu de Santu Frantziscu, facendola firmare al parroco di Aritzo alla partenza, poi ai sindaci di Fonni e Mamoiada e infine al parroco del Rosario”.

Sì, perché Zigheddu, per il suo cammino di San Francesco, parte all’alba del giorno prima da Aritzo – suo paese natale – e, passando per Fonni e Mamoiada, arriva a Nuoro per l’appuntamento ormai storico del Rosario.

© Riproduzione riservata