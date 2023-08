Nuovo comandante per il Nucleo operativo del gruppo di Nuoro della Guardia di finanza. Si tratta del tenente Mirko Zaccaria. Originario della provincia di Taranto, 25 anni, proviene dall’Accademia di Bergamo, dove ha frequentato il 118° Corso di formazione “Monte Cimone IV”, conseguendo, al termine del percorso formativo quinquennale di studi, la laurea magistrale in Giurisprudenza.

Zaccaria subentra al tenente Carmine Castaldi, destinato al Comando di un plotone allievi presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti di L’Aquila. Tra le indagini seguite, emergono quelle su un sistema fraudolento posto in essere, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR Sardegna 2014/2020), da 15 titolari di aziende agricole i quali, attraverso una fitta rete di reciproci e falsi supporti documentali (fatture fiscali per operazioni inesistenti), avvaloravano il sostenimento di costi che in realtà erano fittizi, riuscendo così ad ottenere un contributo in misura maggiore rispetto a quello spettante, per un ammontare di oltre 2.017.000 euro; e quella sul contrasto all’evasione fiscale che ha portato a recuperare e mettere a tassazione proventi illeciti, per oltre 600.000 euro, derivanti dal commercio di marijuana nei confronti di un imprenditore agricolo, già segnalato per spaccio di sostanze stupefacenti. Infine l’operazione che ha consentito di riportare a tassazione in Italia 5 milioni di euro nascosti in un paradiso fiscale e successivamente reinvestiti in attività finanziarie.

