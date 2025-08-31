Grave incidente a Orosei, in via Mimose, nella frazione di Cala Liberotto, dove un’auto con a bordo quattro giovani è finita fuori strada, sfondando un muro e terminando la sua corsa in un terreno.

Dopo l’allarme, sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco, assieme al personale del 118 e alla polizia locale.

All’arrivo dei soccorsi uno dei giovani – lavoratori in una struttura alberghiera della zona – era già fuori dall’abitacolo, gli altri tre invece, feriti, erano incastrati nella vettura.

Gli uomini del 115 li hanno così estratti intervenendo con cesoie e divaricatore e poi affidati al personale del 118 per il trasporto in ospedale d’urgenza con l’eliambulanza.

La Polizia locale ha effettuato i rilievi per chiarire le cause e l’esatta dinamica dell’accaduto.

