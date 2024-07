«C’era sempre un’atmosfera molto calda, la gente ci ha sostenuto», dice Ester Lai, dell’associazione L’Isola delle Storie: «Ovunque si respirava positività, si percepiva una bella armonia. Le strutture ricettive della zona, poi, hanno lavorato molto bene». Come un’isola che riemerge dalle onde, Gavoi ha riscoperto la sua essenza, abbracciando nuovamente la magia della parola e del racconto. Dopo due anni di silenzio, il Festival letterario L'Isola delle Storie ha risvegliato il borgo, infondendo nuova vita nelle sue strade e nelle sue piazze.

Risveglio letterario

La musica di qualità come straordinario suggello. A Gavoi nel fine settimana la magia era ovunque. Il festival ha conquistato tutti. Con i suoi incontri, le sue letture. I dibattiti e i temi di attualità, affrontati in una cornice suggestiva. Quindi, gli omaggi che hanno fatto emozionare: il ricordo della scrittrice Michela Murgia e dell’inviato di guerra, Franco Di Mare. La 18esima edizione, stavolta dedicata a tre indimenticati amici dell’evento gavoese (Daniela Zedda, Enrico Lai e Michela Murgia), ha visto il pubblico, le autrici e gli autori ritrovarsi in un abbraccio collettivo, fatto di idee, racconti e libri. Per tre giorni, il paese ha rivissuto quella particolare magia che solo questo appuntamento sa creare, trasformandosi in un crocevia di idee e passioni.

L’unione

La cultura come collante, dettaglio imprescindibile per ravvivare le zone interne. Gli incontri con scrittrici e scrittori, i reading, i dibattiti, le presentazioni di libri, i laboratori hanno animato ogni angolo del centro storico, regalando ai partecipanti un’esperienza indimenticabile. La presenza di ospiti di fama internazionale e di talenti emergenti ha arricchito il programma, offrendo una varietà di contenuti capace di dialogare con ogni tipo di lettore. Aspetto importante: senza dimenticare che ogni appuntamento è stato caratterizzato da un alto livello di partecipazione, segno tangibile della voglia di cultura e di condivisione, così come dell’affetto che le persone hanno dimostrato a un progetto che da 18 anni a questa parte si impegna a portare la cultura nel cuore della Barbagia. Il Festival letterario L'Isola delle Storie ha nuovamente dimostrato la sua capacità di essere un punto di riferimento non solo per Gavoi, ma per l'intera regione e oltre. Ester Lai conclude: «Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questa edizione, dai volontari - quasi 200 le magliette rosse dedicate quest’anno a Gigi Riva - ai sostenitori, dagli ospiti ai partner culturali, con un ringraziamento speciale ai numerosi partecipanti, che con la loro presenza hanno dato vita e colore a questa tre giorni. La promessa che facciamo è di continuare a coltivare e diffondere la passione per la lettura e per la cultura, guardando già con entusiasmo alla prossima edizione del festival».

