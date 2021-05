Grave incidente questa mattina attorno alle 9 e 30 nelle campagne di Gavoi.

Un ragazzo di 17 anni era in compagnia dei familiari che, insieme ad un operaio, stavano lavorando allo spietramento di un terreno in località Sa Matta quando probabilmente un masso della grandezza di due metri per quattro che era stato già spaccato in due con una ruspa si è spostato coricandosi su un lato proprio nel momento in cui passava il giovane.

Il ragazzo è rimasto schiacciato contro un altro masso. Soccorso dall’elicottero è stato trasportato all’ospedale di Nuoro in codice rosso ma cosciente.

Sul posto anche lo Spresal e i carabinieri di Gavoi, l’area è stata messa sotto sequestro.

