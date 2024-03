«Cara Unione,

scriviamo per denunciare la grave situazione in cui si è improvvisamente trovata nostra madre 81enne, residente a Galtellì in via Nazionale.

Premettiamo che nostra madre è invalida e costretta a vivere in condizioni precarie a causa di un incidente che le ha provocato importanti fratture al bacino.

Da questa mattina, come già purtroppo era capitato una volta in passato, le è stata sospesa senza alcun preavviso l’erogazione dell’acqua. Ed è facilmente intuibile quali gravi conseguenze possa avere per una persona in questa situazione un provvedimento di questo tipo.

La motivazione della sospensione nell’erogazione dell’acqua non ci è stata fornita, e andando a verificare le bollette passate non ci risultano morosità segnalate.

Ci siamo subito attivati contattando il Comune, la società Abbanoa che si occupa dell’erogazione dell’acqua, ma nessuno ci risponde.

La speranza è che qualcuno possa aiutarci a capire quanto accaduto e che questo disagio possa essere risolto nel più breve tempo possibile.

Grazie dell’attenzione».

T.S. – Galtellì

***

