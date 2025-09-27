Fonni, scoperta maxi piantagione di marijuana: sequestrate oltre due tonnellate di drogaOperazione della Guardia di Finanza nei pressi del galoppatoio, trovato anche un sofisticato sistema di irrigazione
Oltre due tonnellate e mezzo di marijuana sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza in una vasta operazione condotta nei giorni scorsi nelle campagne di Fonni.
La piantagione illegale è stata individuata nei pressi del galoppatoio del paese, dove era stato allestito un impianto di coltivazione su larga scala, con un sofisticato sistema di irrigazione e un motore per l’estrazione dell’acqua dal sottosuolo.
L’operazione, coordinata dal Comando Provinciale di Nuoro in sinergia con la sezione aerea delle Fiamme Gialle di Cagliari, si è conclusa con il sequestro di circa 2.500 piante di cannabis indica, già prossime alla maturazione.
Le analisi effettuate dal laboratorio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Cagliari hanno confermato l’elevato contenuto di principio attivo nelle infiorescenze, destinate presumibilmente al mercato illegale degli stupefacenti.
Secondo gli inquirenti, la piantagione sarebbe stata in grado di generare una produzione massiva di droga, in violazione dell’articolo 73 del Testo Unico sugli stupefacenti, che punisce la detenzione e coltivazione ai fini di spaccio.
L’area, particolarmente isolata, era stata attrezzata con oltre 2 chilometri di tubazioni per l’irrigazione e un sistema di videosorveglianza, installato per controllare l’accesso alla coltivazione.
I finanzieri, con il supporto di Forestas, hanno provveduto alla distruzione sul posto delle piante, come previsto dal protocollo d’intesa promosso dalla Prefettura di Nuoro.
Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Nuoro, proseguono per individuare i responsabili della coltivazione: al momento, una sola persona risulta indagata.
(Unioneonline/Fr.Me.)