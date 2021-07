Non solo nell’Oristanese, tra ieri sera e questa mattina gli incendi si registrano anche in provincia di Nuoro. I focolai a Fonni – nella zona tra Su Ninnieri e Donnortei – con circa 30 ettari di terreno in cenere, le fiamme sono state domate dagli uomini del Corpo Forestale dai Vigili del fuoco e dalla Protezione civile e i luoghi colpiti sono ora in fase di bonifica.

Un altro fronte si è riaperto stamattina ad Arzana dove il rogo avanza in zona Su Sermentu sotto monte Idolo. Sul posto stanno operando due elicotteri del Corpo Forestale regionale e un Canadair: l'incendio risulta in fase di contenimento.

