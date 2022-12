Un ordine del giorno con cui il Governo, guidato dal premier Giorgia Meloni, si impegna ad «adottare ogni opportuna iniziativa al fine del raggiungimento dell’intesa per il trasferimento, a titolo gratuito, della linea Nuoro Macomer a Rete Ferroviaria Italiana che ne assumerà la gestione per la manutenzione, il potenziamento, la sua riqualificazione in linea di interesse nazionale, al fine di sottrarre l’area vasta della Provincia di Nuoro dall’isolamento ferroviario».

È quanto approvato con il benestare del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, e proposto dal deputato Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti, sottoscritto dai sardi di Fdi Gianni Lampis, Francesco Mura e Barbara Polo, dal deputato di FI Pietro Pittalis e da tutto il gruppo di Fdi in commissione.

«L’approvazione dell’ordine del giorno, avvenuta al termine della discussione sul parere alla legge di bilancio, approvato dalla maggioranza in Commissione Trasporti della Camera dei Deputati - sottolinea Deidda - rilancia l’impegno di veder realizzata concretamente la condizione per realizzare lo studio di fattibilità sul collegamento ferroviario Nuoro-Olbia ma anche collegare Nuoro al resto della Sardegna. Dopo le grandi manifestazioni, la mozione in Consiglio regionale, viene ribadito il nostro impegno e ora quello del Governo che ringrazio» conclude il deputato di Fdi.

