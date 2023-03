È passata dalla Procura di Nuoro ai magistrati della Dda di Cagliari l'inchiesta sulla clamorosa evasione dal carcere nuorese di Badu 'e Carros di Marco Raduano, il boss della mafia garganica, in fuga ormai da una settimana (QUI LA NOTIZIA).

La notizia è riportata su L'Unione Sarda in edicola oggi.

Il procuratore di Cagliari Rodolfo Sabelli si è fatto trasmettere tutti gli atti di un'indagine che si allarga e sarà seguita dal sostituto dell'Antimafia Emanuele Secci.

Intanto prosegue la caccia all’uomo. Gli inquirenti sono convinti che il boss pugliese, con complicità importanti, sia riuscito a organizzare in maniera quasi perfetta la sua fuga e non sarebbe più in Sardegna già dalla notte di venerdì.

