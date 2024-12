Sabato 7 dicembre alle 17 l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e la società Orientare Srl, con la collaborazione dell’associazione culturale Rosas 1945 Eventi, inaugureranno nel Centro Polifunzionale Comunale di Nuoro (in via Roma 64) la mostra scientifica “Einstein Telescope, in ascolto dell’universo”. Un’operazione che vedrà il massimo coinvolgimento del territorio, in particolare delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. La mostra si concluderà il 6 gennaio 2025.

Dopo il taglio del nastro ci sarà un convegno, moderato dallo scrittore e giornalista Stefano Ferri. Sul palco parleranno, dopo il saluto iniziale del commissario straordinario del Comune di Nuoro Giovanni Pirisi e da remoto della ministra dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini, il presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) Antonio Zoccoli (da confermare), il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini e la presidente della Regione Alessandra Todde.

Dopo i saluti istituzionali, i promotori della mostra introdurranno il percorso espositivo: Alessandro Cardini, direttore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) - Sezione di Cagliari; Alessandro D’Ambrosio, amministratore e vicepresidente della società Orientare srl; Fabio Rosas, co-fondatore dell’Associazione culturale Rosas 1945 Eventi.

Si entrerà quindi nel merito dei principali aspetti del grande progetto di ricerca con il responsabile scientifico di Einstein Telescope Italia Domenico D’Urso (Università degli studi di Sassari) e del valore che l’importante infrastruttura potrà portare alla Sardegna (è il vasto complesso minerario di Sos Enattos il sito considerato ideale per ospitare Einstein Telescope) e ai comuni coinvolti, insieme alla presidente dell’ANCI Sardegna e sindaca di Fonni Daniela Falconi, e a Mario Calìa, sindaco di Lula.

In platea il deputato Pietro Pittalis, il consigliere regionale Roberto Deriu, la prefetta di Nuoro Alessandra Nigro, il vicario generale della Diocesi di Nuoro Don Giuseppe Mattana e numerosi sindaci del territorio.

