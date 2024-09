Serrati controlli nei Comuni della Baronia da parte dei Carabinieri della Compagnia di Siniscola.

Il bilancio: a Budoni un 38enne è stato arrestato poiché, violando il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna, in via Nazionale, al culmine di una discussione l’avrebbe spintonata provocandole lesioni lievi.

A San Teodoro un turista inglese 39enne è stato invece arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: l’uomo è stato trovato in possesso di un etto di marijuana, 29 grammi di ecstasy, 14 grammi circa di cocaina e 7 grammi circa di mdma, frazionati in più dosi, oltre ad un bilancino di precisione.

Cinque persone di età compresa tra i 19 ed i 45 anni sono state denunciate a vario titolo a San Teodoro: un 19enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, in quanto sorpreso in possesso di circa 40 grammi di hashish.

Un 26enne per porto ingiustificato di un manganello telescopico da 65 cm.

Un 33enne e un 30enne perché, ubriachi, hanno oltraggiato e minacciato i Carabinieri impegnati nei controlli su strada.

Infine un 45enne per guida sotto effetto di alcol.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata