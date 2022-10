Ha patteggiato una pena di un anno e tre mesi e 4mila euro di multa un 24enne di Bortigali trovato in possesso di quasi 800 grammi di marijuana.

Andrea Pala, già sottoposto all’obbligo di dimora per un altro reato, nei giorni scorsi aveva ricevuto la visita dei carabinieri che dovevano acquisire materiale informatico nella sua casa. Durante la perquisizione i militari hanno trovato qualche grammo di marijuana, così hanno approfondito i controlli e alla fine hanno trovato 786 grammi di droga. Il giovane è stato arrestato e questa mattina è comparso davanti al giudice Serena Corrias per il processo per direttissima.

Assistito dall’avvocato Luigi Satta e in accordo con il pm Andrea Chelo, ha patteggiato una pena di un anno e tre mesi e 4.000 euro di multa.

