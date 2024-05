Gli agenti della Sezione Volanti e della Squadra Mobile della Questura di Nuoro hanno arrestato un cittadino rumeno per i reati di maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Le manette sono scattate dopo che l’uomo, all’interno di un’abitazione a Iloghe, in territorio di Dorgali, in evidente stato di alterazione, ha minacciato di morte la compagna, per poi iniziare a picchiarla e addirittura a cercare di strangolarla.

Dopo l’allarme, gli agenti sono intervenuti sul posto, ma l’uomo si è scagliato anche contro di loro.

I poliziotti sono però riusciti a immobilizzarlo e a soccorrere la donna, che presentava evidenti ecchimosi al collo per il tentativo di strangolamento.

Anche davanti agli agenti l’uomo non ha smesso di minacciare la compagna, che poi agli investigatori ha rivelato disperata i numerosi episodi di violenza fisica e verbale che nel tempo aveva subito, sempre taciuti, ha spiegato, per paura di ritorsioni.

Dopo l'arresto dell’uomo si attendono ora i provvedimenti e le decisioni dell’autorità giudiziaria.

