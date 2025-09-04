Gestiva uno stabilimento balneare di circa 700 metri quadri sulla spiaggia di Osalla, nel comune di Dorgali, senza alcuna concessione demaniale e privo di partita Iva. L’attività, completamente sconosciuta al fisco, è stata individuata e sequestrata dalla Guardia di Finanza di Nuoro nell’ambito dei controlli estivi lungo il litorale provinciale.

A insospettire i finanzieri è stato il listino prezzi particolarmente competitivo rispetto ad altre strutture regolari presenti nella stessa area, circostanza che ha fatto scattare approfonditi accertamenti. Le verifiche hanno confermato l’assenza di qualsiasi autorizzazione amministrativa e fiscale per l’esercizio dell’attività.

Di conseguenza, i militari hanno proceduto al sequestro di tutta l’attrezzatura utilizzata per la gestione dello stabilimento: ombrelloni, pedalò, canoe, pagaie, gazebo, tavoli, sedie e insegne.

Il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Nuoro per violazione dell’articolo 1161 del Codice della Navigazione, che punisce l’occupazione abusiva di aree demaniali marittime.

