Incendio in un appartamento in via Firenze a Dorgali.

Due vigili del fuoco liberi dal servizio residenti in città si sono introdotti nell’abitazione dove hanno soccorso una signora ottantenne, rimasta intossicata per l’esalazione dei fumi di combustione.

La donna è stata portata via per poi essere consegnata nelle mani dei sanitari del 118 per il trasferimento all’ospedale di Nuoro.

Sul posto è poi giunta la squadra dei Vigili del Fuoco della sede Centrale di Nuoro che ha bonificato il sito e messo in sicurezza lo scenario.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata