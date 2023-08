Ha distrutto 150 ettari di bosco e sugherete il grosso incendio divampato ieri a Sorgono, in località Monte Oe.

Dalle prime ore di oggi sono in corso le operazioni di bonifica, per evitare la ripartenza a causa di focolai: le squadre a terra sono supportate dall’elicottero che ha base operativa nel paese del Mandrolisai.

Per bloccare il fronte del rogo, partito intorno alle 10,30, ieri sono stati impiegati anche cinque Canadair (due arrivati da Ciampino), l’elicottero Superpuma e altri mezzi aerei del sistema dell’antincendi regionale. Sul campo sono state schierate decine di uomini e mezzi a terra.

Durante le fasi più difficili, un sessantottenne di Atzara è stato travolto da un mezzo di volontari in manovra: trasferito al San Francesco di Nuoro in codice rosso per alcuni traumi, non è in pericolo di vita. L’uomo stava aprendo il cancello del suo terreno per facilitare un’inversione, quando è stato investito.



