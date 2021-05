Dieci colombi sono rimasti imprigionati in un sottotetto, nel centro di Nuoro, qualcuno ha lanciato l'allarme – anche su Facebook – e i vigili del fuoco del distaccamento cittadino sono dovuti intervenire. Risultato? ll traffico stamattina in piazza Vittorio Emanuele è rimasto a lungo paralizzato.

La squadra intervenuta ha adottato uno stratagemma che, nella sua semplicità, si è rivelato risolutivo. I vigili del fuoco hanno riprodotto l’audio del richiamo dei colombi, diramato dal cellulare di un operatore e dopo aver rimosso la grata antintrusione, gli animali hanno abbandonato il vano del sottotetto liberandosi in volo nel cielo di Nuoro.

