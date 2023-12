Nei giorni scorsi le auto di due operai di un’azienda edile che lavora in via Cagliari, hanno preso fuoco e sono state danneggiate. Ora Desulo lancia una raccolta fondi, a sostegno dei muratori che hanno perso le loro utilitarie.

Ad annunciarlo, attraverso una nota ufficiale, il Centro commerciale naturale, promotore dell’iniziativa: «L’incendio», si legge nel comunicato, «è stata una ferita profonda per i commercianti e gli artigiani desulesi e per l’immagine dell’intera comunità».

Da qui la scelta di scendere in campo coesi: «Da un incontro tra diversi commercianti», proseguono dal Ccn, «abbiamo deciso di destinare una somma dalla cassa e attivarci ad una raccolta simbolica di fondi. Semplicemente per scusarci del grave danno subito».

E mentre sono in corso le indagini sull’accaduto, coordinate dai carabinieri del posto, e si attende di capire le cause del rogo, il sindaco Gian Cristian Melis dichiara: «Manifesto il mio umano dispiacere per l’accaduto, in quanto sono stati colpiti dei lavoratori. Auspico che le indagini facciano piena luce sull’accaduto».

