È bastato un banale tamponamento per mandare in tilt il traffico domenica sera all’ingresso di Nuoro lungo la statale 131 Dcn.

Nel tratto interessato dai restringimenti a una sola corsia per senso di marcia, in prossimità dei cantieri in corso, l’incidente ha provocato lunghe code e rallentamenti, con centinaia di automobilisti rimasti bloccati per diverso tempo. Una situazione che riporta l’attenzione sulla viabilità della principale arteria di collegamento del Nuorese proprio mentre Anas annuncia nuove limitazioni alla circolazione per consentire le ispezioni periodiche obbligatorie nelle gallerie della rete stradale.

Da domani e fino a venerdì 26 giugno saranno infatti effettuati controlli strutturali nelle gallerie della statale 131 “Carlo Felice” e della 131 Dcn. Per quanto riguarda il territorio nuorese, le verifiche interesseranno le gallerie “Prato Sardo” a Nuoro, “S’Iscala” a Budoni e “Cuponeddi” a San Teodoro. Secondo quanto comunicato da Anas, gli interventi si rendono necessari per rispettare le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e garantire la sicurezza e la costante transitabilità delle opere. Le attività saranno svolte nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 20 e comporteranno l’interdizione alternata delle corsie di marcia per il tempo necessario all’esecuzione delle verifiche. Particolare attenzione dovrà essere prestata nella notte tra il 24 e il 25 giugno, quando scatterà una chiusura temporanea della 131 Dcn in corrispondenza della galleria Prato Sardo Sud.

Dalle 23 alle 6 del mattino successivo sarà infatti interdetto il traffico nel tratto compreso tra lo svincolo Nuoro-Tortolì e lo svincolo Nuoro La Solitudine in entrambe le direzioni di marcia. Il traffico verrà deviato lungo la viabilità urbana cittadina e sulla strada provicile 45, passando dentro la città in viale della Solitudine, via Ballero, piazza Italia, via Trieste, via Mannironi, l’ex statale 389 e la statale 131. Anas stima un aumento dei tempi di percorrenza di circa dieci minuti, ma non si escludono rallentamenti più consistenti nelle ore di maggiore traffico.

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