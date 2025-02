Nella tarda serata di ieri, un incidente stradale si è verificato lungo la strada che collega Nuoro a Orosei, coinvolgendo un automobilista e un cinghiale. Il grande animale ha improvvisamente attraversato la carreggiata, proprio mentre un’auto stava percorrendo la zona. L’impatto con il cinghiale ha provocato il ribaltamento del veicolo, che ha subito danni considerevoli.

Fortunatamente, nonostante la violenza dell’urto, l’automobilista – un uomo – è rimasto solo leggermente contuso e non ha riportato ferite gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i soccorsi: le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a estrarre l’uomo dal veicolo e a stabilizzarlo prima di trasportarlo in ospedale per accertamenti.

L’incidente ha causato disagi alla viabilità, con temporanei rallentamenti in entrambe le direzioni. Le forze dell’ordine sono giunte sul posto per gestire la situazione e permettere la rimozione del veicolo incidentato. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, ma l’improvviso attraversamento dell’animale ha reso la manovra dell’automobilista difficile, portando al ribaltamento del mezzo.

