Partita l'ottava edizione di Christmas Fly, l'originale iniziativa ideata dai commercianti, per invogliare la gente a spendere a Macomer per le feste di fine anno. Chi fa gli acquisti in città, conserva lo scontrino e alla fine saranno estratti i vincitori che saranno premiati.

L'organizzazione quest'anno è affidata al Centro Commerciale Naturale Macomer, che ne cura la gestione e la promozione in collaborazione con il Comune, l'associazione Maart City Heart Macomer, la Proloco e la Confcommercio.

«L’unione fa la forza - è scritto in una nota dell'organizzazione rivolta all'intero territorio - i soldi creano benessere se vengono spesi a casa nostra. Le multinazionali dell’e-commerce hanno incrementato il proprio fatturato di oltre il 400%, portando via una quota importante di mercato anche alla nostra comunità, soldi che non creeranno posti di lavoro, non verranno reinvestiti nel nostro territorio e non contribuiranno in alcun modo al benessere della nostra comunità».

Per i commercianti e per gli organizzatori dell'importante iniziativa, adesso più che mai è necessario spendere a Macomer, quindi fare gli acquisti nei negozi del centro è fondamentale. In questo momento particolare, lo sforzo economico per sostenere anche questa iniziativa, assume un significato rilevante. Intanto è stato preparato il calendario delle iniziative per le festività, con manifestazioni che iniziano domenica prossima e dureranno fino al 6 di gennaio.

