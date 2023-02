Il Carnevale a Macomer non è finito bene per tutti.

Tra le comitive di giovani in costume allegorico in preda ai fumi dell’alcol, qualche esagitato ha deciso che, evidentemente, non si poteva chiudere la festa in pace, ritornandosene a casa per smaltire – magari – la sbronza.

Invece sono state segnalate risse e – peggio – anche un pestaggio. Naturalmente senza motivo, magari attuato in dieci contro uno, secondo un’antica regola in voga tra i codardi.

Di sicuro ne ha fatto le spese, sabato sera, un ventiquatttrenne di origine marocchina. Pestato dal branco, è svenuto. Tuttavia non risulta abbia riportato ferite tali da temere per la sua salute: ricoverato precauzionalmente all’ospedale San Francesco di Nuoro, è stato dimesso ieri mattina.

“Carrasegare de Macumere”, splendida manifestazione messa su con grande sforzo da Comune e volontari, purtroppo segnala anche questi episodi, che nulla hanno a che vedere con una grande festa di popolo.

© Riproduzione riservata