Anche nel centro dell’Isola si registra un sensibile calo delle temperature, ma al momento non si segnalano criticità sulle principali strade montane della Barbagia. La neve resiste soltanto sulle cime del Gennargentu, mentre non si sono verificate nevicate lungo le arterie stradali.

In via preventiva, è stato attivato il piano neve, con l’intervento dei mezzi spargisale sulla strada statale 389 Nuoro-Lanusei. Pioggia e nevischio si sono verificati in diverse aree, ma non hanno causato particolari problemi alla circolazione stradale. Nessuna criticità è stata registrata nemmeno sulla statale 131, all’altezza del passo di Campeda.

La Polizia Stradale di Nuoro invita comunque gli automobilisti alla massima prudenza, soprattutto durante le ore notturne e per via del vento che in alcune zone potrebbe rendere la guida più difficoltosa. Si raccomanda di viaggiare con i sistemi di sicurezza a bordo, come le catene da neve o i pneumatici invernali, per affrontare eventuali emergenze.

© Riproduzione riservata