Il 9 maggio scorso, a Cala Gonone, i Carabinieri della Stazione di Dorgali hanno arrestato un 29enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo perquisito è stato sorpreso sul lungomare in possesso di 227 grammi di marijuana frazionati in più sacchetti, di materiale per il confezionamento e di un bilancino di precisione.

L’indagato, con precedenti anche all’estero, è stato posto agli arresti domiciliari e sottoposto dal gip di Nuoro all’obbligo di dimora a Cala Gonone con divieto di allontanarsi dal proprio domicilio in orario notturno.

Il procedimento è tuttora in corso.

