Uno speleosub di Trieste è stato ricoverato all'ospedale di Nuoro con un principio di ipotermia, dopo essere stato tratto in salvo questo pomeriggio dagli uomini del Soccorso Alpino che lo hanno raggiunto nella grotta del Bue Marino a Cala Gonone, in seguito all'allarme lanciato dai compagni di esplorazione.

L'episodio risale alle 12, quando è arrivato l'allarme nella centrale della capitaneria di Porto di Olbia e al 112 che ha fatto scattare i soccorsi. A chiamare i compagni di esplorazione che in un tratto con passaggi in acqua e all'asciutto, sono riusciti a portare l'uomo con un principio di ipotermia in un tratto all'asciutto.

Sul posto una squadra del soccorso alpino, ha raggiunto la spedizione messo in sicurezza l'uomo e portato all'esterno dove ad attenderlo c'era un mezzo nautico con a bordo gli uomini della capitaneria di Porto e i sanitari del 118 che lo hanno preso in consegna e portato all'ospedale di Nuoro.

© Riproduzione riservata