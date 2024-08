Maxi tamponamento in serata nella galleria “S’Iscala” nel comune di Budoni. Coinvolte 4 macchine e una moto.

Sul posto la squadra 9A del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Siniscola che ha lavorato per mettere in sicurezza i veicoli. Fortunatamente solo un passeggero di una delle 4 auto coinvolte è stato lievemente ferito ed è stato trasportato dal 118 in ospedale.

Il traffico ha subito gravi rallentamenti per via della chiusura della galleria per le operazioni.

Sul posto presente anche la polizia.

