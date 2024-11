Il comandante della stazione dei carabinieri di Bortigali, Antioco Moz, 56 anni, originario di Sassari, lascia il paese e, dopo 38 anni di servizio, lascia l’incarico per andare in pensione. Era arrivato a Bortigali nel 2019, dopo aver girovagato per le caserme dell'isola e accolto bene dalla gente del posto.

Il sindaco, Francesco Caggiari, a nome della cittadinanza, ha voluto salutare il sottufficiale in un breve e cordiale incontro. «Nell'Arma da tanti anni- dice il sindaco- il maresciallo Antioco Moz era profondamente legato al nostro paese, ma a anche a tutto il territorio. Un uomo con grandi doti umane e professionali, sempre vicino alla gente e sempre pronto a venire incontro alle esigenze della nostra comunità. Mai si è messo a fare lo sceriffo. Dopo cinque anni si era creato un filo di collaborazione sia con le istituzioni locali, con quelle sovracomunali e con la gente».

Il maresciallo Antioco Moz ha sempre operato con umanità, distinguendosi anche in operazioni coordinate dalla compagnia di Macomer, in tutto il territorio, soprattutto nella lotta al traffico clandestino della droga. «È l'occasione per esprimere la totale solidarietà al nostro maresciallo per le infamanti accuse- dice il sindaco- mossegli in un falso profilo social».

