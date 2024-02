A scatenare il caso è un post pubblicato sui social, con accuse infamanti, che è diventato virale, nei confronti del sindaco Francesco Caggiari, che ha subito ricevuto la solidarietà dell'intero paese, dai sindaci del territorio e di mezza Sardegna.

Lo stesso Caggiari la definisce una brutta pagina della storia bortigalese: «Qualcuno, non bene identificato», scrive in una breve nota, «proprio sui social scrive infamanti accuse nei miei confronti, che stanno gettando discredito sulla mia persona, sulla mia famiglia, sui miei amici, colleghi e semplici conoscenti».

Accuse ripetute, che hanno spinto il sindaco a rivolgersi alla Procura della Repubblica di Oristano, mentre ieri è stato ricevuto dal Prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi e dai funzionari della Polizia Postale.

«Al prefetto ho esposto il mio stato d'animo e le mie perplessità in merito a quanto sta accadendo a Bortigali da qualche mese a questa parte», scrive nella nota il sindaco, «con un crescendo di menzogne, insulti, offese più o meno gravi, culminate l'altro ieri con un altro post, che appare alquanto esplicito nel definire la mia persona e l'operato come sindaco. Stesse informazioni le ho fornite al dirigente della Digos di Nuoro. Sarà comunque la Procura di Oristano, una volta fatte le indagini, a chiarire questa triste vicenda. Se si arriverà, come spero, a far luce su questa brutta pagina, allora non avrò pietà di nessuno. Non essendo un buon samaritano, ma un ladro di conclamata fama, ripagherò con la stessa crudeltà gli autori degli attacchi sui social, che tanto male mi stanno facendo. Mi costituirò parte civile e poi vedremo le risultanze».

Il sindaco poi ringrazia quanto gli sono stati vicini, anche alla sua famiglia, al gruppo di maggioranza, i dipendenti del comune, i colleghi sindaci e i colleghi veterinari e alla sua comunità, alla quale si dedica ormai da diversi anni. «Ringrazio in particolare il Prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, il vice, Luca Dessì e quanti mi sono vicini in questa terribile fase».

