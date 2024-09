Contro la speculazione energetica e per la difesa del territorio, quello del Marghine in particolare, il comitato Coro e Bentu, costituitosi a Macomer contro la devastazione energetica, organizza per mercoledì una conferenza dibattito a tema "Energia e ambiente in Sardegna".

Un tema di grande attualità, quello della speculazione energetica e la difesa del territorio, per informare e discutere del futuro della Sardegna. Alle 19.30, mercoledì, nel centro polifunzionale (ex mercato civico), in via Eleonora d'Arborea, interverranno il medico Domenico Scanu dell'Isde, Stefano Lavra dell'Isre, Michele Zuddas, avvocato, Alessandro Porcu, sindaco facente funzioni del Comune di Borore, Fiorenzo Caterini, antropologo e scrittore, Giuseppe Caddeo, dell'associazione apistica "Apiaresos".

Prevista la partecipazione degli amministratori comunali del territorio, i cittadini e le varie associazioni. «Si tratta di una serata di confronto e riflessione sul futuro della Sardegna - è scritto in un documento dell'associazione - Il Marghine detiene un patrimonio ambientale, archeologico e culturale di grande pregio e valore. Anche il nostro territorio però è sotto attacco da parte di chi vuole speculare in campo energetico. Difendiamolo».

© Riproduzione riservata