Motivazioni personali e professionali e non altro. Dopo nove anni di intensa attività amministrativa, si dimette dall'incarico di assessore, Alessandra Bonu, eletta nel 2015 nella lista capeggiata da Tore Ghisu e riconfermata poi con la sindaca Bastiana Carboni e ultimamente di nuovo con Tore Ghisu. Le dimissioni decorreranno dal primo novembre prossimo.

« Motivi strettamente personali e professional i», scrive nella lettera inviata al sindaco Tore Ghisu (attualmente sospeso dall'incarico per motivi giudiziari), al vice sindaco Alessandro Porcu (sindaco facente funzioni), ai colleghi della giunta, al consiglio comunale e anche ai dipendenti comunali.

Attualmente Alessandra Bonu copriva l'incarico dei servizi sociali e quelli correlati. «Meditavo le dimissioni da qualche tempo - dice Alessandra Bonu - attualmente non sono più in grado di svolgere l’incarico di assessore per ragioni strettamente personali e professionali, pertanto con grande dispiacere sono giunta alla conclusione di dare le dimissioni dall'incarico, continuando a svolgere le funzioni di consigliere comunale.

La sostituzione in giunta è rinviata quindi ai primi di novembre. A prendere il posto di Alessandra Bonu dovrebbe essere un'altra donna, per rispettare la quota rosa nella giunta comunale

