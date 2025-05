Il conto è bloccato e lui dà in escandescenze.

Momenti di paura all’ufficio postale di Borore. Secondo quanto ricostruito, quando si è sentito dire che non poteva avere accesso ai suoi soldi perché serviva la presenza dell’amministratore di sostegno, il 68enne ha tirato fuori una pistola minacciando il funzionario dell’istituto che è riuscito a dare l’allarme.

Immediato l’intervento dei carabinieri e degli agenti del Commissariato di Macomer che hanno circondato l’edificio e, entrati nell’ufficio Postale, lo hanno immobilizzato: la pistola, si è poi scoperto, era una scacciacani.

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Macomer per tentata rapina. Nel corso della successiva perquisizione, eseguita in casa, i militari e gli agenti hanno ritrovato altre repliche di armi e munizioni varie. Per lui è scattato l’arresto e l’accompagnamento al carcere di Massama in attesa dell’udienza di convalida, che si terrà nei prossimi giorni.

