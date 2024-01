Un contributo per le società sportive che hanno svolto e coinvolto i giovani del paese nelle attività agonistiche durante lo scorso anno. Il Comune ha distribuito alle società sportive delle piccole somme, per incentivare lo sport.

«Abbiamo messo a disposizione 20 mila euro - dice il delegato allo sport, Fabio Porcu - una somma comunque grande per un piccolo comune come il nostro. Riteniamo giusto investire anche per dare un sostegno concreto e favorire il consolidamento e lo sviluppo delle diverse società sportive, che stanno ottenendo notevoli risultati a livello regionale e anche a livello nazionale».

Importante la vittoria, nello scorso campionato di serie C e la promozione del Volley Borore al campionato maschile di serie B, nel girone della Lombardia, oltre la partecipazione di atleti del karatè e della squadra juniores di bocce ai rispettivi campionati regionali.

I contributi sono stati erogato seguendo criteri stabiliti dalla giunta comunale, tra cui l'attività svolta, la promozione dell'attività giovanile, il numero di atleti residenti a Borore, iscritti e praticanti, le spese di gestione sostenute, comprese quelle di affiliazione, quelle assicurative, trasferte e la gestione di impianti.

«Sosteniamo efficacemente e continueremo a lavorare anche per favorire il miglioramento degli impianti sportivi, gestiti dalle società locali - dice il sindaco, Tore Ghisu - anche attraverso ulteriori interventi, alcuni dei quali in fase di esecuzione, come il nuovo campo di calcio in erba sintetica ei campi da bocce scoperti, con l'installazione di impianti fotovoltaici. Restiamo in attesa del finanziamento per il 2024, che riguarda il progetto di Cittadella Sportiva, attraverso il bando Sport e periferie».

